2 ottobre 2018- 11:50 Mafia: Cavallotti, io al convegno Ars? Ma non ho alcun procedimento penale...

Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - "Il sottoscritto non ha alcun procedimento penale, non ha alcun procedimento per l'applicazione della misura di prevenzione. La mia famiglia, mio padre, è stato definitivamente assolto dall'accusa di mafia e nonostante ciò gli hanno confiscato il patrimonio, per fatti che nel processo penale sono stati ritenuti insussistenti. I miei cugini sono processati perché avrebbero ricevuto in eredità l'esperienza lavorativa dei padri. Ciò nonostante noi continuiamo ad avere fiducia nei confronti della giustizia". Lo ha detto all'Adnkronos Pietro Cavallotti, rampollo di una famiglia di imprenditori a cui è stato confiscato quasi tutto il patrimonio. Cavallotti partecipa nella sala 'Piersanti Mattarella' dell'Assemblea regionale siciliana al convegno organizzato dal Partito Radicale per presentare le otto proposte di legge sulla giustizia. La presenza di Cavallotti, così come quella di Massimo Niceta, indagato per riciclaggio dalla Direzione distrettuale antimafia, in un'inchiesta sui segreti finanziari della cosca di Brancaccio, nei giorni scorsi ha sollevato numerose polemiche politiche. "Il problema non è che oggi siamo presenti io e Niceta - dice ancora Cavallotti - Ma il problema è che siamo presenti solo noi due perché gli imprenditori innocenti che hanno subito l'esproprio di tutto il patrimonio, sulla base di semplici sospetti sono davvero numerosi". "Il problema è che questi imprenditori non trovano il coraggio di venire allo scoperto - spiega - perché vengono spesso sconsigliati dai loro avvocati. Altri hanno paura di avere problemi di carattere giudiziario".