23 ottobre 2019- 12:57 Mafia: Centro Pio La Torre, 'per giovani più forte dello Stato, responsabilità della politica' (2)

(Adnkronos) - La prima videoconferenza del progetto, sull’evoluzione delle mafie nel secondo dopoguerra, si è tenuta questa mattina al cinema Rouge et Noir di Palermo, con la partecipazione del giurista dell'Università di Palermo Vincenzo Militello, del magistrato rappresentante dell'Italia all'Onu Antonio Balsamo e, in collegamento, Giovanni Grasso, consigliere del presidente della Repubblica. Collegati in videoconferenza anche gli studenti detenuti delle carceri di Trieste, dell'Ucciardone e del Pagliarelli di Palermo, di Catania e di San Cataldo (Caltanissetta). La prossima videoconferenza si terrà giovedì 14 novembre sul tema 'Le mafie nell’era della globalizzazione'. Il progetto si concluderà invece il 30 aprile con la manifestazione in occasione dell'anniversario dell'omicidio di Pio La Torre e la presentazione del Report sul questionario somministrato ai ragazzi relativo alla percezione del fenomeno mafioso.