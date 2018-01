MAFIA: CICCHITTO, RICHIESTE PROCURA PALERMO MUSEO ORRORI

26 gennaio 2018- 20:30

Roma, 26 gen. (AdnKronos) - "Le richieste della Procura di Palermo nel processo per la cosiddetta trattativa sono un museo degli orrori". Lo afferma Fabrizio Cicchitto, presidente della commissione Esteri della Camera. "Addirittura -sottolinea- 15 anni per il generale Mori che ancora paga il prezzo per avere arrestato Totò Riina. Del tutto fantasiosa poi l’ipotesi sia della trattativa Stato-mafia sia del ruolo sostanzialmente da stragista svolto da Marcello Dell’Utri. Anche la richiesta di 6 anni per l’ex ministro dell'Interno Mancino rientra nello stesso schema, mentre un evidente trattamento di favore è riservato a quell’autentica 'icona dell’antimafia' di Ciancimino jr".