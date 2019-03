5 marzo 2019- 16:21 Mafia: col. Vitagliano, 'boss usano accortezze ma noi li abbiamo scovati'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - I componenti delle famiglia mafiose trapanesi usavano numerose accortezze per non essere scoperti o spiati dalle forze dell'ordine. E' quanto emerge dall'operazione antimafia 'Scrigno' dei Carabinieri di Trapani che oggi ha portato all'arresto di 25 persone, tra cui l'ex deputato regionale Paolo Ruggirello. Come spiega il comandante provinciale di Trapani, colonnello Gianluca Vitagliano, "è stata una indagine molto lunga e difficile, in cui i militari hanno dovuto usare molta attenzione, più di una volta siamo dovuti intervenire per evitare che l'indagine venisse scoperta". "Avevano dei posti che loro ritenevano sicuri - dice - ma noi siamo riusciti a scovarli e a testimoniare quanto scoperto. Siamo soddisfatti, ci sentiamo ripagati dal provvedimento di oggi".