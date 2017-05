MAFIA: CONFISCATI BENI PER 7 MILIONI A IMPRENDITORE CONDANNATO

13 maggio 2017- 09:04

Palermo, 13 mag. (AdnKronos) - Beni per un valore di oltre 7 milioni di euro sono stati confiscati all'imprenditore Salvatore Angelo, che secondo gli inquirenti sarebbe legato al boss mafioso latitante Matteo Messina Denaro. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Trapani ed eseguito dai carabinieri del Ros. Sigilli a quattro imprese edili, 67 immobili tra ville e terreni, e quattro autoveicoli. Salvatore Angelo era stato arrestato nel 2012 nell'operazione denominata 'Mandamento' e che aveva colpito esponenti di spicco della mafia di Salemi (Trapani). In quell'occasione si parlò degli interessi di Cosa nostra al settore del fotovoltaico tra Trapani e Agrigento. L'imprenditore Angelo è stato condannato in via definitiva a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. Oltre alla confisca, il Tribunale di Trapani ha disposto per Angelo 4 anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno a Salemi, da scontare a partire dal 2023, anno in cui e' prevista la scarcerazione dell'imprenditore.