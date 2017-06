MAFIA: COORDINAMENTO VITTIME, CON SCARCERAZIONE RIINA CRIMINALI DI SERIE A E DI SERIE B (2)

6 giugno 2017- 13:54

(AdnKronos) - Ma quello su cui si sofferma è un aspetto "di carattere morale" della questione. "L’eventuale scarcerazione di Riina - sottolinea - aprirebbe un lungo dibattito in merito alla differenza di trattamento che avrebbe ottenuto rispetto altri criminali, ultimo dei quali, Bernando Provenzano, morto in carcere a seguito di condanne all’ergastolo. Dopo aver assistito a un diverso trattamento tra le vittime, finite con l’essere di serie A e serie B, lo Stato vorrà stilare anche una classifica tra criminali di serie A e criminali di serie B? Voglio augurarmi che non si possa arrivare a tanto, altrimenti si correrebbe il rischio di portare la gente a non credere più in quei valori di giustizia, quella con la G maiuscola, che imparai dalle parole del giudice Falcone tanti anni fa".