5 marzo 2019- 10:26 Mafia: Corrao (M5S), 'rapporto tra mafia e politica ancora molto solido'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - "Desidero ringraziare le forze dell’ordine e la magistratura per il loro impegno quotidiano nella lotta alla mafia. Il maxiblitz di stamattina in provincia di Trapani ha svelato le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia siciliana e i suoi rapporti incestuosi con la politica. L’arresto dell'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello dimostra che il rapporto mafia-politica è purtroppo ancora molto solido. Dietro le mille giravolte dei politici, che saltano da un partito all’altro con estrema disinvoltura, spesso si nascondono interessi che con la politica non hanno nulla a che fare. I partiti facciano pulizia al loro interno, sono troppe le mele marce”. È quanto dichiara l’europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao.