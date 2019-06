28 giugno 2019- 12:25 Mafia: da Fondazione Falcone 15 borse di studio per laureati siciliani

Palermo, 28 giu. (AdnKronos) - Quindici borse di studio da 6500 euro ciascuna per i laureati siciliani col massimo dei voti in Giurisprudenza, Economia, Scienze politiche o in Scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali con il massimo dei voti. A bandire il concorso la Fondazione Falcone, mentre le borse di studio, intitolate ai giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sono finanziate dall'Ars. Le lauree dovranno essere conseguite entro il 27 settembre 2019, in Università siciliane pubbliche o private. Si tratta di un concorso per titoli, eventualmente integrato da un colloquio finalizzato a promuovere attività di studi e ricerche sui temi legati alla criminalità organizzata. Le domande vanno presentate entro il 27 settembre.Le borse di studio hanno durata annuale e non sono rinnovabili né cumulabili con altre borse di studio, con assegni o sovvenzioni di natura analoga o con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato. I candidati saranno giudicati da una commissione nominata successivamente alla scadenza del bando dalla presidente della Fondazione Maria Falcone. "L'assegnazione delle borse di studio è una delle attività che la Fondazione svolge per la promozione della cultura della legalità e della conoscenza dei fenomeni criminali - ha sottolineato la professoressa - Un’attività che si aggiunge alla formazione nelle scuole e che riteniamo di primaria importanza. Molti dei ragazzi premiati in questi anni, proprio grazie alle nostre borse, hanno potuto finanziarsi stage e corsi di specializzazione che sono stati essenziali per l’ingresso nel mondo del lavoro".