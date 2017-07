MAFIA: DANNEGGIATA STATUA FALCONE, VICARI (AP) 'ATTO GRAVE CHE NON INTIMIDISCE NESSUNO'

10 luglio 2017- 14:47

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "Quanto accaduto stamani a Palermo rappresenta un episodio triste e grave. Da palermitana provo profondo rammarico nel vedere come un simbolo della legalità e del senso della giustizia possa essere preso di mira in modo così vigliacco". Così la senatrice Simona Vicari (Ap) commenta il raid avvenuto nella scuola Giovanni Falcone allo Zen dove alcuni vandali hanno staccato la testa della statua dedicata al giudice ucciso dalla mafia. "Questo tipo di minacce non intimidiscono né i palermitani né chi continua, giustamente, a ringraziare Giovanni Falcone e tutti i magistrati caduti per la difesa della nostra libertà - ha aggiunto - Ho visto con piacere che la magistratura si è subito attivata per approfondire l'accaduto. Spero che al più presto venga fatta chiarezza su questo atto codardo e offensivo per la famiglia di Falcone e per tutti i palermitani".