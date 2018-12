3 dicembre 2018- 14:45 Mafia: De Raho, costituire banca dati appalti

Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Ho chiesto che venga costituita una banca dati degli appalti con i nomi di tutti, non solo degli appaltatori e degli affidatari ma anche di coloro che partecipano, perché spesso ci troviamo di fronte a qualcuno che recede e allora domandiamoci perché recede". Lo ha detto il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho a Palermo per partecipare a un seminario sulle interdittive antimafia. "La Direzione nazionale antimafia acquisisce tutte le interdittive che vengono emesse in territorio nazionale e tutte le sentenze emesse dal Tar e dal Consiglio di Stato proprio per avere un quadro chiaro dei diversi territori del Paese - ha spiegato De Raho - Il nostro sistema è molto complesso: se le mafie riescono a inserirsi nell'economia, nella politica, a esercitare un ruolo nell'ambito dei territori a questo corrisponde da un lato lo scioglimento degli enti locali, dall'altro le interdittive antimafia, e ancora le misure di prevenzione e gli strumenti penali".