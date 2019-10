29 ottobre 2019- 18:17 Mafia: depistaggio Borsellino, ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino, resta mistero (2)

(Adnkronos) - Sono due i magistrati indagati dalla Procura di Messina, Annamaria Palma e Carmelo Petralia, che devono rispondere di calunnia aggravata in concorso. Sono tre, invece, i poliziotti sotto processo a Caltanissetta, sempre per calunnia in concorso. Si tratta di Mario Bo, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei. Ma cosa c'è scritto nei brogliacci depositati, di cui è in possesso l'Adnkronos? Sono annotazioni, sintesi di conversazioni dei familiari di Scarantino e dello stesso ex pentito. Ma bisogna arrivare a pagina 102 per scoprire che diverse telefonate fatte da Scarantino dal telefono di casa non furono mai registrate.Accade, ad esempio, il 3 maggio 1995 quando "per motivi tecnici la conversazione non viene registrata" come scrivevano all'epoca i poliziotti delegati alle intercettazioni. Con chi parlava Scarantino in quella occasione? C'è accanto un numero di telefono con il prefisso di Caltanissetta. Era un numero della Procura nissena? Oggi quel numero è inesistente. Ma sembra di sì, visto che qualche giorno dopo a quel numero risponde la pm Annamaria Palma.