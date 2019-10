29 ottobre 2019- 18:17 Mafia: depistaggio Borsellino, ecco i brogliacci telefonate pentito Scarantino, resta mistero (3)

(Adnkronos) - Lo stesso accade subito dopo, lo stesso giorno, con un telefono cellulare che inizia con il 336. Anch'esso oggi inesistente. Il numero con il prefisso di Caltanissetta viene ricomposto all'indomani ma stavolta non risponde nessuno. Quel giorno stesso chiama a Palermo il numero della Squadra mobile per parlare con Mario Bò, che però non risponde al telefono. E nel brogliaccio si legge: "Enzo chiede spiegazioni sulle domande che ha scritto in merito alla prossima presenza in aula". Domande di chi? E perché? Scarantino poi richiama ancora Bò per avere "spiegazioni sulle domande". Dopo poche ore altra telefonata al prefisso 0934, che ancora una volta non risponde. Il 4 maggio, ancora una volta, la telefonata non viene registrata "per motivi tecnici". Stavolta è un telefono cellulare. E più volte, facendo altri numeri di telefono per la Germania, si legge sul brogliaccio "Sbaglia numero". Anche il 5 maggio 1995 la telefonata fatta da Scarantino non viene registrata "perché finiscono i nastri per la sua lunga durata, tre ore", si legge sul brogliaccio.Tre ore di conversazione. E perché non viene registrata ancora una volta?