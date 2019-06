11 giugno 2019- 20:46 Mafia: depistaggio Borsellino, giudici quater disposero trasmissione atti alla Procura

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Questa Corte ritiene doveroso, in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale, di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata". Ecco il passaggio nel quale i giudici che hanno emesso la sentenza del Borsellino quater hanno disposto la trasmissione degli atti alla Procura. Sempre i giudici indicano il passaggio dell'interrogatorio del pentito Vincenzo Scarantino del 25 novembre 1994 davanti ai pm Carmelo Petralia, Anna Maria Palma e Antonino Di Matteo.