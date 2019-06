11 giugno 2019- 20:17 Mafia: depistaggio Borsellino, i pm indagati sono Palma e Petralia

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Sarebbero Annamaria Palma e Carmelo Petralia i due magistrati indagati per calunnia aggravata dalla Procura di Messina nell'ambito dello stralcio d'inchiesta sul depistaggio sulle indagini su via D'Amelio. A Palma, che è avvocato generale di Palermo, e Carmelo Petralia, procuratore aggiunto di Catania, sono stati notificati oggi pomeriggio, come apprende l'Adnkronos, gli avvisi di accertamento tecnico non ripetibile della Procura di Messina sul riversamento di 19 supporti magnetici contenenti alcune registrazioni prodotte in passato.