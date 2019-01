23 gennaio 2019- 20:35 Mafia: Di Maio, 'Stato non lascerà solo Borrometi'

Roma, 23 gen. (AdnKronos) - "Non riesco nemmeno a immaginare cosa possa essere passato nella testa di Paolo Borrometi. Forse non molto dato che potrebbe persino esserci tristemente abituato. Non è infatti la prima volta che gli succede di essere preso di mira da questi vermi. Paolo non ti fermare, continua nel tuo lavoro che, evidentemente, ha colpito chi si sente intoccabile, dimostrando a tutti che non lo è. Tu sei più forte, lo Stato è più forte e mai ti lascerà solo". Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio.