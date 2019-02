15 febbraio 2019- 07:27 Mafia: Dia Palermo confisca beni per 8 milioni euro a imprenditore (2)

(AdnKronos) - Tra i beni confiscati l'intero capitale sociale e relativo compendio aziendale di 3 societa' di capitali (attive nel commercio di pelletterie), i beni aziendali di un'impresa individuale, 7 appartamenti, un'autorimessa, 14 terreni, quote di immobili, 4 automobili, 2 moto ed uno yacht, conti correnti, titoli, depositi bancari e varie disponibilita' finanziarie. In particolare, sono stati confiscati a Palermo i punti vendita della catena dei negozi di moda "Bagagli" di via Liberta' (Bagagli srl), di via Messina (Bagagli 1987 srl) e di via XX settembre (Bagagli sas), nonche' una tabaccheria di via Messina Marine.