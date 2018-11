24 novembre 2018- 07:16 Mafia: Dia sequestra e confisca patrimonio ex patron Valtur Patti

Palermo, 24 nov. (AdnKronos) - E' in corso dall'alba di oggi una operazione di sequestro e confisca condotta dalla Direzione investigativa antimafia di Palermo che sta eseguendo un decreto di sequestro e confisca, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore nazionale della DIA nei confronti degli eredi dell'imprenditore Carmelo Patti, originario di Castelvetrano (Trapani) ex proprietario della Valtur (ora in amministrazione straordinaria), deceduto il 25 gennaio 2016. Per la Dia "è uno dei procedimenti più rilevanti nella storia giudiziaria italiana".Il patrimonio stimato è di oltre un miliardo e mezzo di euro. Secondo gli investigatori l'inchiesta "ha disvelato interessi economici riferibili alla famiglia mafiosa di Castelvetrano, guidata dal latitante Matteo Messina Denaro". I dettagli dell'operazione verranno forniti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30, nel Centro operativo DIA di Palermo, in via Stazione di San Lorenzo 1, alla presenza del direttore della DIA Giuseppe Governale.