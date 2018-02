MAFIA: DIFESA MANCINO, HA SEMPRE AGITO CONTRO COSA NOSTRA

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "Nicola Mancino ha sempre agito contro la mafia e tutte le criminalità organizzate, con onestà e non con le bugie. Ed è sempre stato contro l'attenuazione del 41 bis". Lo ha detto l'avvocato Nicoletta Piergentili proseguendo la sua arringa difensiva per l'eex Presidente del Senato Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza, per il quale alla fine della requisitoria l'accusa ha chiesto la pena di sei anni di carcere.