MAFIA: DIFESA MANCINO, NON DORME LA NOTTE PER SOFFERENZE PROCESSO TRATTATIVA

15 febbraio 2018- 11:51

Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - L'ex Presidente del Senato, Nicola Mancino "non dorme la notte per le sofferenze che questo processo gli provoca e gli ha provocato". Lo ha detto l'avvocato Massimo Krog, legale di Mancino, nel processo sulla trattativa tra Stato e mafia, che vede imputato l'ex ministro dell'Interno per falsa testimonianza. Per Mancino l'accusa ha chiesto la pena a sei anni di carcere.