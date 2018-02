MAFIA: DIFESA MANCINO, NON ESCLUDE INCONTRO CON BORSELLINO MA NON SU TRATTATIVA (2)

15 febbraio 2018- 11:02

(AdnKronos) - Proprio il 12 febbraio di un anno fa, Nicola Mancino, rendendo dichiarazioni spontanee al processo sulla trattativa tra Stato e mafia aveva detto: "Sull'incontro con il giudice Paolo Borsellino, che non conoscevo fisicamente ma che in tante mie dichiarazioni non ho mai escluso di avergli potuto stringere la mano, come avevo fatto e stavo facendo nel pomeriggio del primo luglio 1992 con tante personalità convenute a Viminale per gli auguri di rito, si sono dette, diffuse e scritte maliziose e subdole insinuazioni".