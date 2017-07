MAFIA: DON CIOTTI, APPROVARE MISURE NUOVO CODICE ANTIMAFIA

Palermo, 26 lug. (AdnKronos) - "Siamo qui, in segno di sostegno ai lavoratori della Calcestruzzi Belice, affinché il cammino di riscatto e uso sociale del bene confiscato abbia continuità e ricadute sempre più collettive. Ma siamo qui anche per ricordare che ogni bene confiscato e restituito, quando possibile, all’uso sociale, può rivelarsi la chiave di volta, lo strumento determinante per sconfiggere il sistema mafioso e i poteri sporchi e corrotti che lo alimentano. Qui per sottolineare, dunque, la necessità di approvare tutte le misure contenute nel nuovo codice antimafia volte a renderlo più efficace". Lo afferma Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera.