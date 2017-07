MAFIA: DON CIOTTI, TAGLIATA TESTA FALCONE MA ANIMA RESTA INTATTA

10 luglio 2017- 20:02

Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "Hanno tagliato la testa ma l'anima resta intatta, invulnerabile. Il danneggiamento, lo staccare la testa della statua di Falcone è un gesto vile quanto vano. Un gesto stupido e provocatorio di cui bisogna tener conto ma che ci spinge ancora di più ad andare avanti e impegnarci di più. Quella statua ha infatti radici nell'impegno di molti. Quell'atto vandalico è paradossalmente un segno di debolezza. Dimostra la forza di quella memoria divenuta impegno". Così il presidente di Libera don Luigi Ciotti ha commentato l'atto vandalico avvenuto nella scuola Falcone del quartiere Zen di Palermo dove ignoti hanno decapitato la statua del giudice Giovanni Falcone. "Quell' atto violento - prosegue - mette a nudo non la statua di Giovanni, ma la paura di chi sente che il suo impegno per la giustizia e la verità è ancora tra noi, nei tanti disposti a continuarlo. E quell'atto non deve farci dimenticare le cose belle e positive, i tanti percorsi importanti realizzati in quel quartiere e che sono la speranza che fa da argine alla disperazione e alla negatività". Ma il gesto di oggi, aggiunge Ciotti, "ci ricorda anche il clima di attacco e di intimidazione di queste ultime settimane verso luoghi simboli, come i terreni confiscati in Calabria, in Sicilia e in Campania, che ci richiamano a sentire sempre prepotente dentro di noi il morso del più, del dare di più. Quel morso del più che chiediamo anche alla politica per velocizzare l'attuazione di questi strumenti legislativi necessari nella lotta alle mafie e alla corruzione per colmare quei ritardi che in questi anni hanno fatto il gioco dei criminali".