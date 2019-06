6 giugno 2019- 07:02 Mafia: duro colpo alla cosca di Carini, 9 arresti

Palermo, 6 giu. (AdnKronos) - E’ in corso, dalle prime luci dell’alba, a Palermo e in provincia, una vasta operazione antimafia condotta dalla Polizia di Stato che ha disarticolato i vertici della famiglia mafiosa di Carini. I poliziotti della Squadra Mobile palermitana, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di Misure Cautelari emessa dal Gip presso il Tribunale di Palermo, hanno tratto in arresto nove persone che dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di associazione mafiosa e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini spaccio.