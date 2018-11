16 novembre 2018- 08:20 Mafia: estorsione, dieci arresti a Palermo

Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - Con l'accusa, a vario titolo, di estorsioni, con l'aggravante di avere favorito l'associazione mafiosa Cosa nostra, il Nucleo Investigativo di Palermo ha dato esecuzione ad una misura cautelare in carcere – disposta dal GIP del Tribunale di Palermo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo – nei confronti di 10 indagati. Le acquisizioni investigative sono il risultato degli approfondimenti immediatamente successivi all’operazione Talea che, il 5 dicembre 2017, aveva consentito di disarticolare la struttura di vertice dei mandamenti mafiosi di Resuttana e San Lorenzo/Tommaso Natale, con l’arresto -fra gli altri- di Maria Angela Di Trapani, moglie di Salvino Madonia, storico boss condannato all’ergastolo anche per l’omicidio dell’imprenditore Libero Grassi.In particolare, nel provvedimento il giudice ha contestato agli indagati tre vicende estorsive, consumate nel tempo a Palermo in danno 2 esercizi commerciali e ricostruite attraverso le indagini tecniche. Alcune vittime hanno collaborato con gli investigatori. A raccontare i retroscena delle estorsioni è stato anche il collaboratore di Giustizia Sergio Macaluso, già esponente della famiglia mafiosa di Resuttana."Nel panorama di contrasto al fenomeno del racket ha avuto un importante ruolo l’associazione Addiopizzo, in un consolidato sistema di tutela e di supporto alle vittime di questo reato", dicono gli inquirenti.