11 dicembre 2018- 07:32 Mafia: estorsioni nel nisseno, sei arresti

Palermo, 11 dic. (AdnKronos) - Sei persone in manette nel nisseno, dove i Carabinieri del comando provinciale carabinieri di Caltanissetta hanno eseguito cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere ed una agli arresti domiciliari, emesse dal gip presso il tribunale di Caltanissetta, su richiesta della locale direzione distrettuale antimafia, nei confronti di sei persone ritenute responsabili del reato di concorso in estorsione continuata ed aggravata dai metodi mafiosi. Si tratta di episodi avvenuti a Riesi a partire dal giugno 2014 fino al 31 luglio 2018. Dall'alba di oggi sono in corso perquisizioni domiciliari "alla ricerca di ulteriori elementi di prova e sostanze stupefacenti". Nell'operazione sono impiegati 55 carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, di Milano, dello squadrone carabinieri Cacciatori "Sicilia".