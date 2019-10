24 ottobre 2019- 16:21 Mafia: ex poliziotto accusato della strage di Capaci, 'Sono innocente' (2)

(Adnkronos) - Poi, l'ex poliziotto dice ancora ai pm di Caltanissetta: "Dopo la mia scarcerazione non ho mai intrattenuto corrispondenza con altri detenuti. Non sento Riggio da circa 20 anni e non sapevo che fosse divenuto collaboratore di giustizia". "Non so proprio perché Riggio mi abbia tirato in ballo in queste vicende", spiega ancora l'ex poliziotto. E ribadisce ancora di "non avere particolari conoscenze in materia di esplosivi".