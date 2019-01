10 gennaio 2019- 07:07 Mafia: fatta luce su due omicidi nel palermitano, tre arresti

Palermo, 10 gen. (AdnKronos) - Fatta luce su due omicidi di mafia avvenuti nel palermitano. Nella notte i Carabinieri del Comando Provinciale di Palermo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere disposta dal Gip del Tribunale nei confronti di 3 indagati ritenuti responsabili di due omicidi commessi a Partinico, "inquadrabili nella lotta intestina alla famiglia mafiosa di quel Comune".I destinatari del provvedimento sono Francesco Lo Iacono, Corrado Spataro e il fratello Domenico Spataro. Le attività di indagine hanno consentito d "acquisire un quadro indiziario grave e concordante in relazione alle singole responsabilità penali in ordine all’omicidio di Giuseppe Lo Baido avvenuto a Partinico il 13 luglio 2007 e di Giuseppe Cusumano avvenuto a Partinico il 2 settembre 2011.