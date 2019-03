5 marzo 2019- 07:22 Mafia: 'favori in cambio di voti', arrestato a Trapani ex deputato Ruggirello

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Maxiblitz antimafia nel trapanese dove i Carabinieri hanno arrestato 25 persone, tra cui l'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello. Oltre 200 Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani sono impegnati, in queste ore nell’arresto, in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Palermo, su richiesta della Dda di 25 appartenenti a Cosa Nostra trapanese per associazione mafiosa, scambio elettorale politico mafioso, estorsione, danneggiamento e altro. L’operazione disarticola il mandamento mafioso di Trapani e permette, per la prima volta, di individuare l’articolazione di Cosa Nostra di Favignana. Oltre ai vertici del mandamento (rappresentati dai fratelli Francesco e Pietro Virga, figli del boss ergastolano Vincenzo), della famiglia mafiosa di Paceco ed esponenti della famiglia mafiosa di Marsala, tra gli arrestati vi sono anche esponenti politici locali, "che si offrivano ai mafiosi, proponendosi come loro punti di riferimento, arrivando, in alcuni casi, addirittura ad affidare loro la gestione, seppur parziale, della propria campagna elettorale".