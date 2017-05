MAFIA: FAVORIVANO AFFARI CLAN LAUDANI A MILANO, 15 ARRESTI (2)

15 maggio 2017- 08:01

(AdnKronos) - Sempre in mattinata, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza stanno eseguendo, in provincia di Catania, un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di quella sede, nei confronti di 2 indagati accusati di far parte dell’associazione di tipo mafioso riconducibile sempre alla famiglia dei “Laudani”.I dettagli dell’operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa del procuratore aggiunto Ilda Boccassini e del sostituto procuratore Paolo Storari, della locale Direzione Distrettuale Antimafia, con la partecipazione di rappresentanti delle due Forze di polizia, indetta alle 11 presso la “Sala Scrofani” della Questura di Milano.