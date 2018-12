19 dicembre 2018- 17:03 Mafia: Fiammetta Borsellino, vergognoso il silenzio pm come Di Matteo e Boccassini

Palermo, 19 dic. (AdnKronos) - "Non è accettabile che magistrati come Ilda Boccassini, Nino Di Matteo e la signora Palma, si siano sottratti alle audizioni della Commissione regionale antimafia. E' una vergogna". E' la denuncia di Fiammetta Borsellino, la figlia del giudice ucciso in via D'Amelio, commentando la decisione di alcuni magistrati che indagarono su via D'Amelio di non presentarsi alle audizioni della Commissione d'inchiesta dell'Ars. "e conclusioni della Commissione d'inchiesta sulla strage. "Lo trovo moralmente inaccettabile - dice - e non giustificabile".