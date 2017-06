MAFIA: FIANO, NO A SCARCERAZIONE RIINA

5 giugno 2017- 21:56

Roma, 5 giu. (AdnKronos) - "Con il rispetto che sempre mi ha contraddistinto nei confronti della magistratura ritengo che siamo tenuti anche a dimostrare rispetto nei confronti dei tanti, troppi, morti che abbiamo contato e che contiamo nel nostro Paese per mano della mafia. Ritengo sarebbe un'offesa e un errore liberare Riina". Lo dice Emanuele Fiano, del Partito democratico."Non si cercano vendette ma di assicurare giustizia e ritengo che noi si abbia anche un dovere morale di fronte alle vittime e alle famiglie di quanti sono caduti nella guerra mossa dalla mafia allo Stato e al Paese. Credo quindi si debba dire no ad una simile decisione: Riina non deve essere scarcerato", conclude.