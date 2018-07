17 luglio 2018- 18:12 Mafia: Fico, bene commissione, lotta senza quartiere

Roma, 17 lug. (AdnKronos) - "Questo pomeriggio la Camera dei deputati ha approvato la legge che istituisce per questa legislatura la commissione Antimafia, con 518 voti a favore e nessuno contrario. Adesso toccherà al Senato dare il via libera definitivo, così da far partire prima possibile la commissione". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Facebook."E' un momento importante, per dare un segnale di come la politica e le istituzioni debbano essere impegnate sempre nella lotta alla criminalità organizzata. Una parte preziosa di questo percorso è quella della lotta senza quartiere di cui sono protagonisti ogni giorno gli uomini e le donne delle forze dell'ordine, che oggi hanno inferto un colpo importante al clan Casamonica e per questo li ringrazio". "Un'altra parte di questa battaglia è invece culturale: contro i compromessi, le clientele e gli atteggiamenti omertosi. Ognuno di noi deve fare la propria parte, ogni giorno, contro le mafie", conclude Fico.