MAFIA: FIGLIA CHINNICI, GUARDIA RESTI ALTA, SERVONO MODELLI CREDIBILI (2)

29 luglio 2017- 13:13

(AdnKronos) - In via Pipitone Federico, sul luogo dell'eccidio, oggi il giudice è stato ricordato con la deposizione di corone di fiori alla presenza, tra gli altri, oltre che dei familiari, del generale Tullio Del Sette, comandante generale dell'Arma dei carabinieri, del procuratore generale di Palermo, Roberto Scarpinato, del prefetto Antonella De Miro, del presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, dell'assessore regionale all'Agricoltura, Antonello Cracolici, e del vice sindaco Sergio Marino. "Nei momenti delle commemorazioni - ha concluso Caterina Chinnici - è forte la presenza delle Istituzioni e dei cittadini. Poi c'è il ritorno alla normalità e sembra che la vicinanza venga meno. Ma anche questi momenti servono per rafforzare il valore della memoria e del sacrificio".