MAFIA: FOTO RIINA IN RISTORANTE A TENERIFE, FIGLIO 'ITALIANI FAMOSI' (2)

20 giugno 2017- 10:10

(AdnKronos) - "Quello che mi fa più schifo - scrive un altro - e tutta la gente che scrive 'zio Totò Number one!'. Quindi questo zio Totò Number one è quello che ha buttato nell'acido bambini, ucciso migliaia di gente ma quelli non erano vostri parenti né tanto meno figli quindi allora lo dico pure io zio Totò Number one .. schifo'. "A me non fa tanto effetto vedere il figlio del pluriomicida esultare per il ritratto del papà appeso in un ristorante - aggiunge un altro -, quanto leggere i commenti al post di tutte quelli che lo ritengono un grande". "Quelli come voi si meritano solo la morte in prigione, scarafaggi di merda" si legge in un altro post.