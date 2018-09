15 settembre 2018- 15:35 Mafia: Fratoianni, Papa ne parla, ministro Salvini non ce la fa

Roma, 15 set. (AdnKronos) - "Il Papa a Palermo parla di mafia. Il ministro dell'Interno Salvini non ce la fa, non conosce la parola. In 3 mesi ha trovato il tempo di parlare di tutto, tranne che di mafia...". Lo scrive su Facebook il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali.