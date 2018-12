3 dicembre 2018- 10:41 Mafia: Frattini, interdittive antimafia strumento insostituibile per azione contrasto

Palermo, 3 dic. (AdnKronos) - "Le interdittive prefettizie antimafia sono uno strumento insostituibile per una azione di contrasto" a Cosa nostra "che deve essere capillare e profonda rispetto a una attività ramificata, attenta a settori sempre mutevoli della nostra società in cui vediamo impegnate le organizzazioni criminali al Nord, Centro e Sud dell'Italia". Lo ha detto il Presidente della III Sezione del Consiglio di Stato Franco Frattini, intervenendo al seminario di studi "La prevenzione delle infiltrazioni mafiose nell'economia legale. Le interdittive del prefetto e le sue fonti di conoscenza", in corso alla Prefettura di Palermo e organizzato dalla Prefetta Antonella Di Miro. Presente anche il Procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho."L'interdittiva antimafia è oggi la frontiera più avanzata e preventiva per tutelare valori costituzionali rilevantissimi. So bene quali sono i dibattiti dottrinari e gli orientamenti che si confrontano attorno a questa materia, ma il mio accento è sulla tutela di valori costituzionali, primo tra essi il valore della dignità umana, della libertà e della sicurezza che sono mortificati dalle mafie che cercano di comprimerli e distruggerli prossimamente", dice ancora Frattini."Quando sono stato per quattro anni il Commissario europeo alla Giustizia e alla Sicurezza in molte occasioni colleghi ministri della Giustizia chiedevano e ascoltavano sull'applicazione della legislatura antimafia italiana e si interrogavano sulla possibilità di mettere a frutto l'esperienza che in Italia facciamo per una migliore interazione di rete a livello europeo", ha aggiunto Frattini.