20 settembre 2018- 19:09 Mafia: Gaetti, in dl Sicurezza novità e paletti su uso beni confiscati

Palermo, 20 set. (AdnKronos) - "Nel decreto sicurezza ci saranno alcune novità per quanto riguarda l'utilizzo dei beni confiscati, ad esempio con un uso sociale degli immobili che permetterà agli Enti locali la possibilità di utilizzarli per varie categorie sociali, speriamo anche per i testimoni di giustizia, anche se questo forse potrebbe creare dei problemi. Stiamo ragionando in maniera ampia su vari aspetti che includeremo anche in altre norme successive". A dirlo a Palermo è stato il sottosegretario all'Interno, Luigi Gaetti, al termine di un vertice in prefettura con i testimoni di giustizia. "I beni sequestrati hanno un valore etico, ma anche economico importante - ha sottolineato - Nei decreti approvati un mese fa è stata riorganizzata l'Agenzia dei beni confiscati, divisa in quattro dipartimenti in modo da renderla più funzionale. Adesso nel decreto Sicurezza abbiamo messo alcuni paletti importanti per l'organizzazione del lavoro interno, l'utilizzo dei beni soprattutto immobili per fini sociali, in modo da consentire l'uso da parte dei Comune per risolvere le problematiche abitative territoriali. C'è, ad esempio, un articolo che prevede la possibilità di demolire, in ultima ratio, un bene quando non può essere usato in nessun modo".