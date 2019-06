11 giugno 2019- 20:33 Mafia: Gasparri, 'crollano falsi miti e toghe erette a icone antimafia'

Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - “Onore a #Falcone e #Borsellino, eroi e martiri della legalità, disonore per le toghe indagate per depistaggi, erette immeritatamente a ‘icone’, come Ciancimino jr, alla sbarra i bugiardi! Falsi miti crollano. De Raho aveva anticipato l’avviso”. Lo scrive in un tweet il senatore Maurizio Gasparri.