MAFIA: GIORNALISTA, ORDINE FA PARLARE CUFFARO E IO RESTITUISCO PREMIO FRANCESE

17 maggio 2017- 09:49

Palermo, 17 mag. (AdnKronos) - Non si ferma la polemica sull'intervento dell'ex Governatore Salvatore Cuffaro in un corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti della Sicilia ad Agrigento. Durante l'incontro Cuffaro, che ha scontato una pena a sette anni per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra, ha parlato delle condizioni delle carceri. Ma l'intervento non è piaciuto a molti giornalisti. E Valter Rizzo, giornalista Rai, è tra questi. Ecco perché ha annunciato di volere restituire il Premio Mario Francese che gli era stato conferito due anni fa a Palermo. "Ho deciso di restituire all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, la menzione che mi venne conferita, insieme agli altri colleghi di Telecolor licenziati nel 2006 per non aver voluto chinare il capo davanti alle pretese di Mario Ciancio, nell’ambito del Premio di giornalismo Mario Francese - annuncia Rizzo - Restituire un premio non è un atto che si fa a cuor leggero, soprattutto se si tratta di un Premio importante che reca il nome di Mario Francese. Lo faccio, con dispiacere, ma lo ritengo un atto dovuto. Un gesto minimo di dignitosa protesta dopo la scandalosa vicenda del corso di formazione per i giornalisti organizzato ad Agrigento con la partecipazione, al tavolo dei relatori dell’ex presidente della Regione Sicilia, Salvatore Cuffaro"."Un episodio di assoluta gravità che imponeva da parte del vertice dell’Ordine dei Giornalisti siciliano in primo luogo delle scuse e quindi un’immediata azione disciplinare nei confronti di chi si è reso responsabile della presenza e dell’intervento al tavolo dei relatori di un personaggio condannato per aver favorito Cosa Nostra - dice Rizzo - Il Presidente dell’Ordine di Sicilia non ha fatto nulla di tutto ciò. Ha invece accampato patetiche scuse e ridicoli distinguo, come si legge nell’accurata cronaca pubblicata su La Repubblica. Ma c’è di peggio nessuno dei presenti – ad eccezione di un collega che si ha lasciato la sala sdegnato (onore al merito) – ha mosso un muscolo, ha alzato un sopracciglio. Tutti zitti ad ascoltare in religioso silenzio la lectio magistralis di un ex galeotto. Un silenzio vergognoso che pesa forse assai più della figura di Salvatore Cuffaro seduto a quel tavolo"."Cuffaro ha avuto una condanna passata in giudicato e quindi ha scontato la sua pena detentiva. Ha saldato il suo debito con la giustizia e dunque adesso può vivere tranquillo. Ma non è un uomo qualunque - conclude Valter Rizzo - Non è tollerabile che un personaggio di tal fatta pontifichi in un corso che dovrebbe “qualificare” chi opera nell’informazione in Sicilia. Vi è un problema morale, che il vertice dell’Ordine non poteva e non può ignorare".