5 marzo 2019- 08:54 Mafia: gip, 'da Ruggirello concreto contributo a sodalizio mafioso'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale del Pd arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri di Trapani, secondo gli inquirenti avrebbe "preso parte a Cosa Nostra, quale politico destinatario delle preferenze elettorali fatte confluire da esponenti dell'associazione nel corso di varie consultazioni elettorali", fornendo "un concreto e specifico contributo per garantire gli interessi del sodalizio mafioso, cui metteva a disposizione - per il tramite di singoli affiliati, con i quali intratteneva rapporti continuativi ed ai quali si rivolgeva anche per questioni personali - l’influenza e il potere derivanti anche dalla sua posizione di deputato regionale dell’Assemblea Regionale Siciliana". Ne è convinto il gip del Tribunale di Trapani che ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare.