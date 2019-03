5 marzo 2019- 11:27 Mafia: gip, 'Ruggirello diede soldi a figli boss per acquistare voti'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Soldi ai mafiosi in cambio di voti per le elezioni regionali del 2017. E' una delle accuse a carico dell'ex deputato regionale siciliano Paolo Ruggirello arrestato all'alba di oggi dai Carabinieri di Trapani con l'accusa di associazione mafiosa. Come scrive il gip nella misura cautelare, Ruggirella "corrispondeva denaro a Francesco Virga e Pietro Virga", figli di Vincenzo Virga, boss di Trapani che è in carcere dal 2001, quando fu arrestato da latitante, "promettendo il versamento di un’ulteriore somma, per acquistare voti durante la campagna elettorale per le regionali siciliane del 2017".In questo modo "contribuendo al raggiungimento degli scopi dell’associazione mafiosa, tra i quali procurare voti in occasione di consultazioni elettorali ed allacciare stabili connessioni con le istituzioni pubbliche, per il tramite di un suo rappresentante", come dice il gip.