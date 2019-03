5 marzo 2019- 13:34 Mafia: gip, 'Ruggirello discuteva con un mafioso di strategie elettorali'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - L'ex deputato regionale siciliano del Pd Paolo Ruggirello, arrestato al'alba per associazione mafiosa, "discuteva con un mafioso di politica e strategie elettorali". Lo scrive il gip nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato in carcere 25 persone. L'incontro tra Ruggirello e il mafioso Filippo Sammartano, come annota il gip, era avvenuto il 17 ottobre 2014, come risulta dall’intercettazione ambientale "di rara chiarezza". "Anche Vincenzo La Cascia aveva spinto affinché vi fosse un incontro tra il politico ed il mafioso". "Così come un altro uomo d’onore, il pacecoto Carmelo Salerno, aveva fatto sì che Ruggirello potesse incontrare Sammartano per definire le strategie elettorali in vista delle elezioni comunali di Campobello di Mazara". In quell'occasione, Ruggirello "riceveva da questi attestati di stima e pieno sostegno elettorale".E Ruggirello "dal canto suo, consentirà l’ingresso nella lista “Articolo 4” di una candidata indicata dal mafioso, Daria Razziano". Per il gip "Ruggirello dimostrava, ancora una volta, il suo legame con Cosa Nostra in vista delle consultazioni elettorali a Campobello di Mazara, diventando il ponte per far entrare la criminalità mafiosa dentro le istituzioni". A organizzare l'incontro, nel 2014, sarebbe stato Calogero Giambalvo.