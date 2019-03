5 marzo 2019- 16:30 Mafia: gip, 'Ruggirello garantiva disponibilità per tutelare famiglia boss'

Palermo, 5 mar. (AdnKronos) - Paolo Ruggirello, l'ex deputato regionale siciliano del Pd arrestato per associazione mafiosa, "garantiva piena disponibilità per tutelare gli interessi della famiglia mafiosa di Mazara del Vallo, anche relativi a futuri finanziamenti pubblici, attraverso accordi raggiunti con Michele Accomando, appartenente alla famiglia". E' quanto sottolinea il gip del Tribunale di Palermo nella misura cautelare. Ruggirello è anche accusato di avere promesso "di interessarsi per far assumere a tempo indeterminato, presso l’ Azienda Ospedaliera Sant’Antonio Abate di Trapani, Margherita Buracci, figlia di Giovanni Buracci, appartenente alla famiglia mafiosa di Campobello di Mazara". Inoltre Ruggirello avrebbe esercitato "pressioni politiche per far sì che Calogero Giambalvo, nipote dell’associato mafioso Vincenzo La Cascia, subentrasse come consigliere comunale a Castelvetrano, quale primo dei non eletti, e prometteva al medesimo Giambalvo opportunità di lavoro all’interno del Parco archeologico di Selinunte".