MAFIA: GRAVIANO, COSA NOSTRA NON C'ENTRA CON STRAGI '93

9 giugno 2017- 13:48

Palòermo, 9 giu. (AdnKronos) - "...Poi nel 1993 ci sono state altre stragi ma no che era la mafia, la mafia, iddi ricinu (loro dicono ndr) che era la mafia, allora che fa il governo senza, ha deciso di allentare il 41bis, poi c'è la situazione che hanno levato pure i 450...". E' quanto dice il boss Giuseppe Graviano, senza sapere di essere ascoltato, parlando con un ergastolano, Umberto Adinolfi, in carcere. E' il 22 gennaio del 2016 e il boss di Brancaccio, all'ergastolo per le stragi mafiose, parla con il suo interlocutore delle stragi mafiose. Le intercettazioni sono finite agli atti del processo sulla trattativa, come annunciato oggi dal pm Nino Di Matteo e dall'aggiunto Vittorio Teresi durante l'udienza.