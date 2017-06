MAFIA: GRAVIANO, LEGA AVEVA UN BEL PROGETTO PER LA SICILIA

9 giugno 2017- 16:17

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - Le Lega Nord "avevaq un bel progetto per la Sicilia". E' quanto dice il boss Giuseppe Graviano parlando, senza sapere di essere intercettato, con un ergastolano nel carcere in cui è detenuto. "Quello che to sto raccontando è storia - dice Graviano all'ergastolano Umberto Adinolfi - Miglio, Miglio (l'ideologo della Lega Nord ndr)..." e abbassa il tono della voce. E poi. "E' sceso in Sicilia, perché aveva un bel progetto...Che voleva fare? Voleva la Sicilia".