MAFIA: GRAVIANO, SU CARCERE DURO NEL '93 LE COSE MIGLIORANO TUTTO D'UN COLPO

9 giugno 2017- 14:19

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Nel 1993 le cose migliorarono tutto d'un colpo... andavano alleggerendo del tutto il 41 bis. Poi io sono arrivato a Pianosa e non succedeva niente, non ti toccavano". A parlare è il boss mafioso Giuseppe Graviano, che non sa di essere intercettato. E' il 22 gennaio 2016 e Graviano viene intercettato mentre aprla con un ergastolano, Umberto Adinolfi. Parla del carcere duro e di quanto accaduto nei primi anni Novanta. Secondo la Procura di Palermo, che ha deposito gli atti al processo sulla trattativa tra Stato e mafia, in quel periodo ci sarebbe stata una trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra. Che prevedeva proprio di alleggerire il carcere duro e altri benefici, in cambio di un alleggerimento del 41 bis.