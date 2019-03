17 marzo 2019- 15:24 Mafia: il 21 marzo a Padova 'Giornata della Memoria e del Ricordo delle vittime' (4)

(AdnKronos) - In Trentino Alto Adige, dove gli alti standard di vita hanno attirato la ‘ndrangheta che ha investito nelle cave e nell’economia legale, tanto da diventare imprenditori riconosciuti nella regione e in alcuni casi a rivestire anche incarichi pubblici a livello locale .La manifestazione 'Padova e il Nordest', in programma giovedì 21 marzo, prevede il ritrovo dei partecipanti in Piazzale Boschetti alle 8, quindi il via al corteo che dalle ore 9 percorrerà Via Trieste, Corso del popolo, Corso Garibaldi, Piazza Garibaldi, Via Cavour, Piazza Cavour, Via VIII Febbraio, via Belludi e arrivo in Prato della Valle alle ore 11 dove verrà data lettura dei nomi delle vittime innocenti di mafia dal palco, a seguire l'intervento finale di Don Luigi Ciotti.