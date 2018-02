MAFIA: IMPRENDITORE ARRESTATO COMPRò VILLA DA EX GIOCATORE PALERMO

1 febbraio 2018- 14:11

Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - L'imprenditore Benedetto Bacchi, arrestato all'alba di oggi con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa, aveva acquistato per mezzo milione di euro la villa dell'ex giocatore del Palermo Giovanni Tedesco, per rivenderla subito dopo a 1,3 milioni di euro all'asta. E' quanto emerge dall'operazione antimafia che all'alba di oggi ha portato all'arresto di 31 persone, tra cui l'imprenditore. "Bacchi - come dicono gli investigatori - aveva manifestato interessi per investimenti di rilevante valore nelle più disparate categorie economiche, dall’acquisto di una testata giornalistica on line all’import-export di petrolio fino alla progettazione di una futuristica batteria solare a ciclo continuo inesauribile". "Da sottolineare, infine, la sua disponibilità a partecipare alla sanatoria per le sue 700 agenzie che, ove approvata, avrebbe previsto il pagamento di 10.000 euro per ogni punto gioco per un totale, quindi, di 7 milioni di euro", dicono gli inquirenti."Da considerare che gran parte della disponibilità economica di Bacchi - dicono gli investigatori - era dissimulata mediante una rete di società, anche di diritto maltese, strutturate in modo da occultarne la reale proprietà e create grazie alla complicità di consulenti e professionisti".