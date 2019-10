24 ottobre 2019- 16:11 Mafia: indagato per strage Capaci l'ex poliziotto accusato da pentito Riggio

Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - E' indagato per la strage di Capaci l'ex poliziotto accusato dal collaboratore di giustizia Pietro Riggio. L'ex agente, che ha lasciato la Polizia di Stato nel 2002, come apprende l'Adnkronos, è accusato di strage in concorso e associazione mafiosa "perché concorreva - dicono i pm di Caltanissetta - con altri soggetti già separatamente giudicati nella commissione della strage di Capaci". L'uomo, secondo l'accusa, avrebbe ricoperto il ruolo di "compartecipe e esecutore materiale della strage"