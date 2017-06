MAFIA: INGROIA, DOPO INTERCETTAZIONI GRAVIANO COME NEGARE TRATTATIVA?

9 giugno 2017- 16:28

Palermo, 9 giu. (AdnKronos) - "Dopo le sconvolgenti intercettazioni di Giuseppe Graviano c’è ancora chi ha il coraggio di negare che dietro alle stragi di mafia dei primi anni 90 ci fossero anche mandanti politici? C’è ancora chi insiste con il dire che non c’è stata alcuna trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra per ragioni politiche in cambio dell’allentamento del 41 bis? E, soprattutto, c’è ancora qualcuno che ha il coraggio di negare i rapporti tra Berlusconi e Graviano?". Così l’ex pm antimafia Antonio Ingroia a proposito delle intercettazioni del boss Giuseppe Graviano depositate agli atti del processo trattativa Stato-mafia. "Chi meglio di Graviano - aggiunge - poteva confermare tutta la ricostruzione dell’indagine trattativa Stato-mafia e dei rapporti di Berlusconi con i boss stragisti? Erano queste alcune delle verità che non si dovevano scoprire, ragion per cui io prima e Di Matteo poi siamo stati tanto duramente attaccati e tanto ferocemente osteggiati? La speranza è che finalmente si arrivi, un pezzo alla volta, a scoprire tutta la verità su quella stagione terribile. Tardi, indubbiamente. Ma meglio tardi che mai. Intanto - conclude Ingroia – viene naturale chiedersi in che senso Renzi consideri Berlusconi un 'padre della Patria', tanto da voler stringere accordi con lui".